Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 300 Öğrencinin Saç Kesimi ve Bakımı Yapıldı

Adıyaman'da 300 Öğrencinin Saç Kesimi ve Bakımı Yapıldı

1 saat önce

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, kentte eğitim gören 300 ilkokul öğrencisinin saç kesimi ve bakımını ücretsiz yaptı.

Adıyaman'da 300 Öğrencinin Saç Kesimi ve Bakımı Yapıldı, System.String[]
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, kentte eğitim gören 300 ilkokul öğrencisinin saç kesimi ve bakımını ücretsiz yaptı.

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen programda Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, 23 Nisan İlkokulunda öğrenim gören 300 kız öğrencinin saç kesimi ve bakımını gerçekleştirdi.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, burada yaptığı açıklamada, etkinliği Adıyaman Belediyesi ile düzenlediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Usta öğretici Sibel Sertbaş ise bu tür hizmetlerin yanısıra saç bakım kursunda eğitim verdiklerini kaydetti.

Öğrencilerden Fatma Yıldız ise saçlarını kesip bakımını yapan kursiyerlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:43 Kaynak: AA

23 Nisan, Adıyaman, Güncel
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