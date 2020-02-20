Adıyaman'da 51 öğrenci zehirlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da 51 öğrenci zehirlendi

12 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Eskitaş köyünde 51 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da 51 öğrenci zehirlendi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Eskitaş köyünde 51 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Eskitaş köyünde taşımalı eğitim veren Eskitaş İlk ve Ortaokulu öğrencileri yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. İddiaya göre, öğle yemeğinde tavuk, pilav ve çorba yiyen 280 öğrenciden 51'i yemek sonrası mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle öğretmenlerine haber verdi. Okul yönetimi okula 112 acil sağlık ekiplerini çağırdı. Okula gelen ekipler zehirlendikleri şüphesi ile öğrencileri Göçeri Devlet Hastanesine kaldırdı. Öğrencilerden 24'ü buradan Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay sonrasında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alırken, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise su numunesi aldı.


Kahta Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Kahta Öğretmenevi tarafından yapılan yemeklerden günde 4 bin kişinin yediğini belirtirken, Eskitaş İlk ve Ortaokulunda yemek yiyen 280 öğrenci olduğunu ifade etti.


Zehirlenme sebebinin alınan numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:15 Kaynak: İHA
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