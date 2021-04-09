Adıyaman'da aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık salonunda Kaymakam Mutlu Köksal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin sağlanması ve eşgüdüm halinde hareket edilmesi gerektiği kaydedildi.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Işık, Belediye Başkan Vekili Mehmet Oruç, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Şahin Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar katıldı.