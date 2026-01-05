Adıyaman'da Akrabalar Arası Silahlı Kavga: 1 Ölü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Aktaş Köyünde akrabalar arasında belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla Kerim Aslan (43), ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Göçeri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
