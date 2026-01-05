Adıyaman'da Akrabalar Arası Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman'da Akrabalar Arası Silahlı Kavga: 1 Ölü

05.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Aktaş Köyünde akrabalar arasında belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla Kerim Aslan (43), ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Göçeri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Adıyaman, Güvenlik, Güncel, Kavga, Kahta, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Akrabalar Arası Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı Ailesinden açıklama var Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Galatasaray’ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
Fenerbahçe’ye mi geliyor Lazio’dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 20:54:57. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Akrabalar Arası Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.