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Adıyaman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

15.06.2021 21:32
Adıyaman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen aileler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Adıyaman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adıyaman, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


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