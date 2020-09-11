Adıyaman'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi tutukladı - Son Dakika

Adıyaman'da akrabalar arasındaki çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Turgut Reis Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında muhtarlık seçiminden dolayı çıkan kavgada Z.A'yı tüfekle bacağından yaralayarak olay yerinden kaçan M.A. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada M.A'nın tüfekle bacağından yaraladığı Z.A'nın kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

8 Eylül'de Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada M.A, yanında bulundurduğu tüfeğiyle Z.A'yı bacağından yaralamış, polis ekipleri, M.A'nın yakalanması için çalışma başlatmıştı.