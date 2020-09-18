Adıyaman'da bıçaklı kavga 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da bıçaklı kavga 1 yaralı
Adıyaman'da bıçaklı kavga 1 yaralı ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da bıçaklı kavga 1 yaralı
ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ahmet Yılmaz (21) aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
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