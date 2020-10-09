Adıyaman'da dezenfektan çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanların yanı sıra konutlarda da dezenfeksiyon işlemi başlattı.

Ekipleri çalışmalar kapsamında kamu kurumları, sosyal alanlar, okullar, camiler, spor tesisleri, duraklar, park ve bahçeler gibi halkın yoğun kullandığı alanların yanı sıra konutları da dezenfekte ediyor.

İlçe sakinlerinin hijyen ve daha sağlıklı ortamda yaşamını sürdürmeleri için gayretle çalıştıklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, dezenfeksiyon işlemlerinin kırsaldaki mahalleler de dahil olmak üzere ilçenin her noktasında yürütüldüğüne dikkati çekerek, öncelikle vatandaşların yoğun olduğu alanlarda çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Başkan Yıldırım, "Belli periyotlarda kamu alanlarında dezenfeksiyon işlemlerimiz devam edecek. Şimdi ekiplerimiz apartman apartman dolaşıyor, ilçemizin her bir noktasını dezenfekte ediyor. Büyük titizlik ve ciddiyetle insan sağlığını merkeze alarak gece gündüz çalışan personelime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN