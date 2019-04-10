Adıyaman'da Dolu ve Yağmur Hayatı Felç Etti
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Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur kentte hayatı durma noktasına getirdi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:41 Kaynak: İHA
'da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur kentte hayatı durma noktasına getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'da yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman kent merkezinde aniden bastıran dolu yağışının ardından şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler mağdur oldu. Adıyaman Eğriçayı Köprüsü, 82. Yıl Koşu Parkı ve TOKİ Yolu bölgelerinde tıkanan mazgallar nedeniyle göletler oluştu. Eğri Çayı Köprüsü başta olmak diğer yerlerde araçlar mahsur kaldı. Araçlarıyla su içerisinde mahsur kalan sürücüler duruma tepki gösterdi. Göle
dönen caddelerdeki suyun iş yerlerine girmemesi için esnaflar kendi imkanlarını kullandı.
Mahsur kalan araç sürücülerinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye
ekipleri araçları sudan çıkartırken, belediyenin diğer ekipleri mazgalları temizledi. Adıyaman- Gölbaşı
karayolu Eğri Çayı Köprüsü'ndeki gölet nedeniyle bir süre kapandı. Meteorolojik verilere göre, metrekareye bir saatte 65 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri su baskınlarının olduğu ev ve iş yerlerine müdahale etti. - ADIYAMAN
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