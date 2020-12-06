Adıyaman'da eskrim turnuvası sona erdi - Son Dakika

Adıyaman'da eskrim turnuvası sona erdi

06.12.2020 18:19
Adıyaman'da eskrim turnuvası sona erdi, System.String[]

Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "U-14 Kılıç Açık" Eskrim Turnuvası sona erdi.

Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "U-14 Kılıç Açık" Eskrim Turnuvası sona erdi.???????

Turnuvanın ikinci gününde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Gölbaşı Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçlar sonucuna göre Düzbağ Gençlik Spor Kulubünden Yusuf Arda Kılınç altın, Adıyaman Eskrim Spor Kulübünden Mahir Deniz Bilgili gümüş, Düzbağ Gençlik Spor Hüseyin Emir Akbaş ve Van Ferdi Ömer Çiftçi ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Dereceye giren sporcular madalyalarını Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber ve diğer ilgililerin elinden aldı.

Kapalı Spor Salonu, Adıyaman, Türkiye, ESKRİM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da eskrim turnuvası sona erdi - Son Dakika


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