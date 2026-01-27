Adıyaman'da HSG Ünitesi Hizmete Açıldı - Son Dakika
Yerel

Adıyaman'da HSG Ünitesi Hizmete Açıldı

Adıyaman'da HSG Ünitesi Hizmete Açıldı
27.01.2026 09:38
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde HSG ünitesi açılarak önemli bir sağlık ihtiyacı karşılandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği sorumlu Hekimi Doç. Dr. Mehmet Can Nacar, hastanede önemli bir eksikliğin giderildiğini duyurarak HSG (Histerosalpingografi) ünitesinin hizmete açıldığını açıkladı.

Halk arasında rahim filmi olarak bilinen HSG'nin, rahim içi ve tüplerin durumunu röntgen ışınlarıyla görüntüleyen bir tanı yöntemi olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Can Nacar, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda tüplerin açık olup olmadığını ve rahim içinde gebeliğe engel bir durum bulunup bulunmadığını anlamak için altın standart kabul edilen en önemli tetkik olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Mehmet Can Nacar, işlemin genellikle 5-10 dakika sürdüğünü ve hastaların çoğunun günlük hayatına hemen dönebildiğini ifade ederek, "Daha önce bu tetkik için hastalarımız çevre illere veya dış merkezlere gitmek zorunda kalıyordu. Bu hem maddi külfet hem de ciddi bir zaman kaybıydı. Artık kadınlarımız, kendi şehirlerinde, bildikleri ve güvendikleri bir ortamda sıra beklemeden bu hizmete ulaşabilecekler. Tanı sürecini hızlandırdığımız için tedaviye de çok daha çabuk başlayabiliyoruz" dedi.

HSG'nin yalnızca bebek sahibi olamayan hastaların değerlendirilmesinde değil, aynı zamanda tekrarlayan düşüklerin nedenini araştırmak, rahim içindeki yapışıklıkları veya doğuştan gelen şekil bozukluklarını tespit etmek için de kullanıldığını belirten Doç. Dr. Mehmet Can Nacar, bazı durumlarda kullanılan ilaçlı sıvının tüplerdeki hafif tıkanıklıkları açabildiğini ve işlemden sonraki birkaç ay içinde doğal yolla gebelik şansının arttığını gözlemlediklerini aktardı.

Doç. Dr. Nacar, anne olma hayali kuran kadınların korku veya ulaşım zorluğu nedeniyle bu tetkiki aksatmaması gerektiğini vurgulayarak, "Modern cihazlarımız ve uzman ekibimizle artık yanlarındayız. Polikliniklerimize randevu almaları ve hekim muayenesi sonrası kendileri için en uygun çekim günü belirlenebilmektedir. Kapımız tüm kadınlarımıza açık, tüm halkımıza sağlıklı günler dilerim" sözlerini kullandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kasım Turgut, hastanede daha önce verilmeyen HSG (rahim filmi) hizmetinin bugün itibarıyla başlatıldığını duyurdu.

Prof. Dr. Kasım Turgut, vatandaşların uzun süredir beklediği bu hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, "Sağlık alanında önemli bir ihtiyacı giderecek olan bu hizmetin başlamasıyla Adıyaman'daki önemli bir açığın kapandığını belirtmek istiyorum. HSG ünitesi sayesinde hastaların çevre illere gitmek zorunda kalmadan, kendi şehirlerinde bu tanı yöntemine ulaşabilecekler. Bu hizmetin başlaması nedeniyle Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
