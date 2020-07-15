Adıyaman'da ikinci orman yangını - Son Dakika

Adıyaman'da ikinci orman yangını

Adıyaman'da ikinci orman yangını -Piknikçiler orman yangınına neden oldu Adıyaman'da piknikçilerin neden olduğu değerlendirilen yangında 2,5 hektarlık ormanlık alan yandı.

Adıyaman'da ikinci orman yangını

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-Piknikçiler orman yangınına neden oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da piknikçilerin neden olduğu değerlendirilen yangında 2,5 hektarlık ormanlık alan yandı.

Adıyaman'da bir günde iki farklı ormanlık alanda yangın çıktı. Gün içerisinde merkeze bağlı Esence köyü ile Dağkuyucak köyü arasındaki otluk alanda başlayan örtü yangını ormana sıçramış ve yaklaşık 3 hektarlık alan yangından etkilenmişti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın sonunda bu yangın kontrol altına alındığı esnada bu kez farklı bir bölgede yangın çıktı.

İkinci yangın ise yine merkeze bağlı Akçalı köyü ormanlık bölgesinde çıktı. Akçalı köyü Kotur Mezrasında bulunan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içmeye gelen piknikçilerin yaktığı ateşten kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Akşam saatlerinde çıkan yangına 2 arazöz, 2 iş makinesi ve 2 yer ekibiyle Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri destek verdi. Jandarma ve köylülerinde ekiplerle birlikte müdahale ettiği yangında 2,5 hektarlık örtü ve çam ormanı yandı. Ekiplerin yangını saatler süren çalışmanın sonunda kontrol altına alırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman, Esence, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 03:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da ikinci orman yangını - Son Dakika
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