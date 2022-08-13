Kayısı işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı - Son Dakika
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Kayısı işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

13.08.2022 14:02
Kayısı işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

Adıyaman'da kayısı işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kayısı işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'daki kayısı işçilerini Adıyaman'a getiren Sertaç D. idaresindeki 06 BYG 011 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çelikhan-Adıyaman karayolunun 11. kilometresinde şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Sertaç D. ile araçta bulunan Hasan G., Nurgül D., Şeyma G., Hilal G., Fatime G., Zeliha G., Neval G., Abdulhakim G., Tuğba G., İbrahim Halil G., Azize D., Gülcan D. ve Aygül D. yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 14 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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ÇELİKHAN'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 14 YARALI ÇELİKHAN'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 14 YARALI Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Adıyaman, Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayısı işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayısı işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı - Son Dakika
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