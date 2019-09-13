Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da konteyner yangını
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Adıyaman'da konteyner yangını

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da konteyner yangını, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kale Mahallesinde bulunan konteynerin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ismi öğrenilemeyen bir kişi dumandan etkilenirken, konteynerde bulunan eşyalar zarar gördü.

Adıyaman, İtfaiye, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:32 Kaynak: AA
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