Adıyaman'da konteyner yangını
1 saat önce
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:32 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kale Mahallesinde bulunan konteynerin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ismi öğrenilemeyen bir kişi dumandan etkilenirken, konteynerde bulunan eşyalar zarar gördü.
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