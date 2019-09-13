Adıyaman'da konteyner yangını

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kale Mahallesinde bulunan konteynerin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ismi öğrenilemeyen bir kişi dumandan etkilenirken, konteynerde bulunan eşyalar zarar gördü.