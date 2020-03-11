Adıyaman'da Mehmetçik'e destek kermesi - Son Dakika
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Adıyaman'da Mehmetçik'e destek kermesi

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde lise öğrencileri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına kermes düzenlendi.

Adıyaman'da Mehmetçik'e destek kermesi, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde lise öğrencileri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına kermes düzenlendi.

Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okulun bahçesinde açılan kermeste konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına düzenlenen kermesin ilçedeki tüm okullarda yapılacağını söyledi.

Türk milletinin büyük bir millet olduğunu belirten Erdemoğlu, "Müdürlerimizle almış olduğumuz ortak karar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına kermes ve benzeri etkinlikler düzenleyerek elde edilen gelirler hesaplarına aktarılacaktır. Nisan ayı sonuna kadar Besni'de bulunan bütün okullarımız Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunacaklar." dedi.

Kermesten elde edilen 10 bin lira okul yetkililerince Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı.


Kermese Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Kara, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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