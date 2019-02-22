Adıyaman'da "Mental Talks Üniversite Buluşmaları" Etkinliği
57 dakika önce
Adıyaman Üniversitesinde, "Mental Talks Üniversite Buluşmaları" adlı etkinlik gerçekleştirildi.
Adıyaman
Üniversitesinde, "Mental Talks Üniversite Buluşmaları" adlı etkinlik gerçekleştirildi. Merkez
Külliyesi Vehbi Koç
Konferans Salonundaki programa konuşmacı olarak katılan Mental HR-Consultancy Direktörü Sinan Yavuz
, kariyer planlaması, yetenek keşfi ve yönlendirmesi, mülakat teknikleri gibi konularda öğrencilere bilgiler verdi.
Mülakat uygulamalarının gerçekleştirildiği programda öğrencilere; meslek seçimi, kendini tanıma, yeteneklerini keşfetme, plan yapma, CV oluşturma gibi konularda yardımcı fikirler sunuldu.
Sinan Yavuz ayrıca, Türkiye
'de gerçekleştirilen genç yetenek uygulamalarına değinerek istihdam olanakları ve kariyer fırsatlarından örnekler de anlattı. Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:59 Kaynak: İHA
65 Milyon Yıllık Dev Salyangoz, Büyük İlgi Görüyor
Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz
Ahmet Kural'a İftira Soruşturmasında Takipsizlik Kararı Verildi
Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın