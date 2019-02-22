Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da "Mental Talks Üniversite Buluşmaları" Etkinliği

Adıyaman'da "Mental Talks Üniversite Buluşmaları" Etkinliği

57 dakika önce

Adıyaman Üniversitesinde, "Mental Talks Üniversite Buluşmaları" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Adıyaman'da
Adıyaman Üniversitesinde, "Mental Talks Üniversite Buluşmaları" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonundaki programa konuşmacı olarak katılan Mental HR-Consultancy Direktörü Sinan Yavuz, kariyer planlaması, yetenek keşfi ve yönlendirmesi, mülakat teknikleri gibi konularda öğrencilere bilgiler verdi.

Mülakat uygulamalarının gerçekleştirildiği programda öğrencilere; meslek seçimi, kendini tanıma, yeteneklerini keşfetme, plan yapma, CV oluşturma gibi konularda yardımcı fikirler sunuldu.

Sinan Yavuz ayrıca, Türkiye'de gerçekleştirilen genç yetenek uygulamalarına değinerek istihdam olanakları ve kariyer fırsatlarından örnekler de anlattı. Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:59 Kaynak: İHA

Merkez, Sinan Yavuz, Adıyaman, Güncel
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