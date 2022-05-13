Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

13.05.2022 12:14
Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D.S. (57) idaresindeki 02 J 5065 plakalı minibüs ile F.G. (46) yönetimindeki 02 DB 553 plakalı motosiklet, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun Yarbaşı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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