Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D.S. (57) idaresindeki 02 J 5065 plakalı minibüs ile F.G. (46) yönetimindeki 02 DB 553 plakalı motosiklet, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun Yarbaşı köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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