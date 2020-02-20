Adıyaman'da motosiklet kaza: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da motosiklet kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da motosiklet kaza: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kazada yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet kaza: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kazada yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Yavuzselim Mahallesinde Ahmet Türk (17) yönetimindeki 02 LD 061 motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Türk yaralandı. Yaralı Ahmet Türk olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Ahmet Türk, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:59 Kaynak: İHA
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