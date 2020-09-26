ADIYAMAN'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 'Serhat Tolhindan' kod adlı Basit Hüseyin olduğu belirlendi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım-5 Amanos Operasyonu kapsamında Yedioluk köyü kırsalında 1 teröristi etkisiz hale getirdi. Geçen hafta yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Adli Tıp'ta yapılan incelemede, etkisiz hale getirilen teröristin Suriye- Afrin doğumlu Basit Hüseyin'e olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:04 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da öldürülen teröristin kimliği belli oldu - Son Dakika