Adıyaman'da silahlı kavga: 4 yaralı
3 saat önce
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:29 Kaynak: AA
'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsat
ilçesine bağlı Uzuntepe köyünün camisinde yatsı namazı sonrası Keskin
ve Deniz aileleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfek ile Cebrail
, Aziz, İsmail ve Ferhat Deniz
vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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