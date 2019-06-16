Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da silahlı kavga: 4 yaralı
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Adıyaman'da silahlı kavga: 4 yaralı

3 saat önce

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da silahlı kavga: 4 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyünün camisinde yatsı namazı sonrası Keskin ve Deniz aileleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfek ile Cebrail, Aziz, İsmail ve Ferhat Deniz vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:29 Kaynak: AA
Keskin, Samsat, Adıyaman, Güncel
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