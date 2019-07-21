Adıyaman'da tanker devrildi, sürücü yaralandı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:18 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Çelikhan
karayolunun 25'inci kilometrede meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Ömer Tepe
yönetimindeki 02 SA 666 plakalı akaryakıt tankeri, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerde sıkışan Tepe'yi kurtardı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan Ömer Tepe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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