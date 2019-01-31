Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Toprak Evin Damı Çöktü

Adıyaman'da Toprak Evin Damı Çöktü

20 dakika önce

Adıyaman'da 5 kişilik ailenin yaşadığı toprak evin damı, şiddetli yağış nedeniyle çöktü.

Adıyaman'da Toprak Evin Damı Çöktü, System.String[]
Adıyaman'da 5 kişilik ailenin yaşadığı toprak evin damı, şiddetli yağış nedeniyle çöktü.

Alınan bilgiye göre, Musalla Mahallesi'nde Yıldız ve Ramazan Şahin'in tek katlı toprak evin damının sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu maddi hasar oluştu.

Evde yaşayan 3 çocuk, 5 kişi olaydan yara almadan kurtuldu.

Yıldız Şahin, yağış nedeniyle mağdur olduklarını, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek "O sırada uyuyorduk, aniden gürültüyle uyandık. Yağmurdan dolayı evimizin damı çöktü. Komşuların da yardımıyla çocukları pencereden dışarı çıkardık. Mağduruz yetkilerin bize yardımcı olmasını istiyoruz." dedi.

Musalla Mahallesi Muhtarı Hacı Bilal Göksu ise Şahin ailesi için ellerinden geleni yapacaklarını, durumu yetkililere ileteceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:46 Kaynak: AA

Ramazan Şahin, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yağmurdan Yıkılan Toprak Evdeki 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü Son dakika! Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi

Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 10:06:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Toprak Evin Damı Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]