Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gölbaşı- Malatya kara yolunda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 105 gram sentetik uyuşturucu, 47,32 gram esrar 60 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika