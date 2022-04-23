Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

23.04.2022 10:06
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gölbaşı- Malatya kara yolunda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 105 gram sentetik uyuşturucu, 47,32 gram esrar 60 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Uyuşturucu, Adıyaman, Malatya, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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