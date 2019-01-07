Adıyaman'da Yoğun Sis Etkili Oluyor
1 saat önce
Adıyaman'da yoğun sis etkili oluyorADIYAMAN - Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde sabah saatleri itibariyle yoğun sis oluştu.
Adıyaman
'da yoğun sis etkili oluyor
ADIYAMAN - Adıyaman Gölbaşı
Karayolu üzerinde sabah saatleri itibariyle yoğun sis oluştu.
Adıyaman Gölbaşı karayolunun Tut
İlçe yol ayrımından Şambayat
beldesine kadar olan bölümde yoğun sis meydana geldi. Yaklaşık 20 kilometrelik mesafede etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor.
Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Etkili olan sis nedeniyle sürücüler hız düşürerek yavaş ilerledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:14 Kaynak: İHA
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