Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yoğun Sis Etkili Oluyor

Adıyaman'da Yoğun Sis Etkili Oluyor

1 saat önce

Adıyaman'da yoğun sis etkili oluyorADIYAMAN - Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde sabah saatleri itibariyle yoğun sis oluştu.

Adıyaman'da yoğun sis etkili oluyor

ADIYAMAN - Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde sabah saatleri itibariyle yoğun sis oluştu.
Adıyaman Gölbaşı karayolunun Tut İlçe yol ayrımından Şambayat beldesine kadar olan bölümde yoğun sis meydana geldi. Yaklaşık 20 kilometrelik mesafede etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor.
Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Etkili olan sis nedeniyle sürücüler hız düşürerek yavaş ilerledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:14 Kaynak: İHA

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