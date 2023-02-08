Adıyaman'daki depremde yaşamını yitiren Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, son yolculuğuna uğurlandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depreme Adıyaman'daki 9 katlı apartmanda yakalanan ve binanın tamamen yıkılması sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, son yolculuğuna uğurlandı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DA SAF TUTTU

Taş için kılınan cenaze namazında yakınları ve çok sayıda vatandaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da saf tuttu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adıyaman'da deprem enkazında kalarak hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.