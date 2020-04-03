Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na Adıyaman'dan destek verildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kampanyaya bir aylık maaşıyla destek oldu.

Turgut, sosyal medya hesabından, "Milli Dayanışma Kampanyası'na şahsım bir aylık maaşımla katılıyorum. Üniversite çalışanlarının da bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kahta ilçesinde de bir esnaf kampanyaya 50 bin lira bağış yaparak destek oldu.

İlçedeki işletme sahiplerinden Metin Karakuş, ülke ve milleti için ellerinden gelen yardımı yapacağını ve kampanyaya 50 bin lira destek verdiğini söyledi.