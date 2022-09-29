Adıyaman'da enerji hatlarında yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Adıyaman'da enerji hatlarında yenileme çalışmaları sürüyor

29.09.2022 14:18
Adıyaman'da enerji hatlarında yenileme çalışmaları sürüyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelindeki enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışmaları yüklenici firma tarafından sürdürülüyor.

Yüklenici firma şefi Tahir İnceyol, proje kapsamında bazı köy ve beldelerde çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Sahada çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini aktaran İnceyol, "Pınarbaşı Beldesi İnönü Aktaş Mahallesi, Çalgan Köyü, Mutlu, Askerhan, İzci, Karaçayır ve Taş damlar gurubunda ana enerji hattı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Köy içi şebeke yenileme çalışmalarında Yeşilova, Askerhan, Körelifhan, Şahinbeyler ve Soğuk Pınar köylerinde yenileme çalışmaları bitmek üzeredir. Korucak ve Taşdamlar köylerinde hat yenileme ve yer teslimleri yapılmıştır. En kısa zamanda bölgede enerji hattı yenileme çalışmaları tamamlanacaktır. İlçe merkezinde kısmı olarak yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Vatandaşlarımız kış aylarında enerji kesintisi yaşamaması için ekiplerimiz 7 gün 24 saat hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

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Kaynak: AA

Çelikhan, Hisarcık, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da enerji hatlarında yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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