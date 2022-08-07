NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN KARA LEYLEK KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika
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NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN KARA LEYLEK KORUMA ALTINA ALINDI

07.08.2022 17:02

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve bitkin halde bulunan kara leylek koruma altına alındı.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve bitkin halde bulunan kara leylek koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Seyitmahmut köyünde Mikail Doğan, kendine ait hayvanları beslediği esnada bahçeye yorgun bitkin halde kuş türünün indiğini gördü. Doğan, internette yaptığı araştırmada Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylek, olduğunu anlaması üzerine Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından bitkin olan kara leylek, alınarak tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı. Kara leyleğin tedavisinin ve bakımın ardından doğaya salınacağı belirtildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN KARA LEYLEK KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika

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