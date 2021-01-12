Adıyaman'ın 'IzeRO19'u Japonya'nın 'Robovie'sine rakip - Son Dakika

Adıyaman'ın 'IzeRO19'u Japonya'nın 'Robovie'sine rakip

12.01.2021 15:07

Adıyaman'ın 'IzeRO19'u Japonya'nın 'Robovie'sine rakip Adıyaman'da yapay zeka destekli maske tanıyan otonom robot 'IzeRO19' yapıldı Japonya'da tasarlanan ve insanların maske takıp takmadığını kontrol eden 'Robovie'nin ardından, Adıyaman'da tamamen yerli yazılım ile yapay zekalı 'IzeRO19'...

Adıyaman'ın 'IzeRO19'u Japonya'nın 'Robovie'sine rakip

Adıyaman'da yapay zeka destekli maske tanıyan otonom robot 'IzeRO19' yapıldı

ADIYAMAN - Japonya'da tasarlanan ve insanların maske takıp takmadığını kontrol eden 'Robovie'nin ardından, Adıyaman'da tamamen yerli yazılım ile yapay zekalı 'IzeRO19' isimli robot geliştirildi.

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi'nde iki öğretmen Japonya'da üretilen robotun benzerini geliştirdi. Bilişim teknolojileri Öğretmeni Mustafa Göksu, robotun yazılım ve yapay zekasını, Bilsem Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş ise tasarım ve mekaniği ile 'IzeRO19'u yaptı. Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli maske tanıyan otonom robotu yapıldı.

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi Ar-Ge ekibi tarafından yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, resmi kurumlar, okullar, alışveriş merkezleri gibi birçok alanda maske kontrolü ve sosyal mesafe ölçümü yapabilecek, otonom hareket edebilen, engele duyarlı yapay zeka tabanlı robot tasarlandı.

Üç ay süren çalışma ile kodlama, yazılım, mekanik ve elektrik aksamları tamamen Ar-Ge ekibi tarafından hazırlanan ve gövdesi 3D yazıcıyla üretilen 'IzeRO19' adı verilen robot, entegre kamera sistemi ile maske tanıma işlemi yaparak maske takmayanları uyarıyor.

Okul, hastane gibi kurumsal ortamlarda maske takmayan personelin fotoğrafını çekip kurum amirinin mailine anında iletebilme fonksiyonu da içeren robot maske takan kişilere de teşekkür ediyor. Üzerindeki sensörler vasıtasıyla otonom hareket edebilmenin yanı sıra ultrasonik sensörlerle haritalandırma sayesinde robotun sadece belirlenen alanlarda da dolaşması sağlanabiliyor.

Yapay zeka tabanlı 'IzeRO19' üzerindeki dahili mikrofon sayesinde sorulan soruları analiz edip cevap verebiliyor. Kurum yöneticilerine veya kurumsal işleyişle ilgili kişilere yöneltilecek sorularda söz konusu kişilerin e-postalarına soruyu yazılı olarak iletebilen robot gelen cevabı ilgili kişiye seslendiriyor. Ayrıca soru soran kişinin izin vermesi halinde fotoğrafını da anında mail yolu ile soru sorduğu kişiye ileterek güvenli bir iletişimi de sağlamış oluyor.

Tasarlanan robot, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk ile birlikte Bilsem'de incelendi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu bu değerli çalışma sayesinde bu robotumuz herhangi bir kurumda, herhangi bir alanda görev yaptığı zaman oradaki maskesiz insanları gördüğünde uyarı gönderiyor. Maske takmayanlara 'lütfen maskenizi takın' diyor. Maske takanlara teşekkür ediyor. 21. Yüzyılın ilim çağı, bilişim çağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Her alanda da yapay zekanın ön planda yer aldığını ve rol aldığını hep birlikte görmekteyiz. Umut ediyoruz, bu çağda ülkemiz böyle çalışkan, başarılı arkadaşlarımız sayesinde yerlerini alacaklardır" dedi.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mustafa Göksu ise çalışmalar ile ilgili olarak, "Biz üç ay önce bu robota başladık. Yaklaşık 1 ay öncede Japonya'da bunun benzeri yapıldı. Robotun yazılımı tamamen bize ait, kendimiz yazdık. Herhangi bir yerden yapay zeka hazır modeli almadık. Robotumuz yapay zekanın özellikle bilgisayarı görüp, bilgisayarlı görüntüler üzerinden bilgi al kamerasıyla işleyebiliyor. Bunla ilgili istenilen model geliştirilebilir ve robotumuz entegre edilebilir. Robotumuzu geliştirmek istiyoruz. Elimizdeki imkanlar çerçevesinde bu şekilde yapabildik" ifadelerini kullandı.

Bilsem Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş ise, "Robotumuz maskeyi tanıyor, maske takan kişilerin maske takıp takmadığına bakıyor. Eğer maske takmışsa bu konuda teşekkür ediyor, takmamışsa takması konusunda uyarılarda bulunuyor. Otonom olarak hareket edebilen bir robot. Herhangi bir kurumda, hastanede, alışveriş merkezinde, bir okulda kullanılabilecek. Haritalandırma yaparak robotumuzu herhangi bir alanda dolaştırabiliyoruz" dedi.

Bilsem Müdürü Fuat Tokur ise, Ar-Ge ekibini tebrik ederek ileriye dönük, geliştirilebilir boyutları ve bağlamları olan bir robot üretildiğini söyledi.

Adıyaman'ın 'IzeRO19'u Japonya'nın 'Robovie'sine rakip
Adıyaman'ın 'IzeRO19'u Japonya'nın 'Robovie'sine rakip
Adıyaman'ın 'IzeRO19'u Japonya'nın 'Robovie'sine rakip
Adıyaman'ın 'IzeRO19'u Japonya'nın 'Robovie'sine rakip

Adıyaman, Japonya, BİLSEM, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'ın 'IzeRO19'u Japonya'nın 'Robovie'sine rakip - Son Dakika


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