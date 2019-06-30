Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI
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ADIYAMAN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI

59 dakika önce

ADIYAMAN'da, havaalanında çalışan işçilerin taşındığı hafif ticari aracın şarampole devrilmesiyle 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, havaalanında çalışan işçilerin taşındığı hafif ticari aracın şarampole devrilmesiyle 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kahta- Adıyaman yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman Havaalanı yol uzatma çalışmasında çalışan işçileri taşıyan Ali Güngör yönetimindeki 34 AU 0386 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki Doğan Erat, Ufuk Toy ve Osman Orpak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ADIYAMAN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:57 Kaynak: DHA
Kahta, İşçi, Adıyaman, Güncel
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