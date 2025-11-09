Adıyaman Mutfak Lezzetleri Festivali Başladı - Son Dakika
Adıyaman Mutfak Lezzetleri Festivali Başladı

09.11.2025 09:35
Adıyaman'da düzenlenen 'Mutfak Lezzetleri Festivali' açılışında konuşan Belediye Başkanı Tutdere, şehrin gastronomi alanındaki potansiyelini tanıtacaklarını vurguladı. Festivalde ünlü şefler, Adıyaman'a özgü yöresel lezzetleri modern yorumlarla sundu.

(ADIYAMAN) - Adıyaman'ın yöresel tatlarını tanıtmak ve kentin gastronomi potansiyelini görünür kılmak amacıyla düzenlenen "Adıyaman Mutfak Lezzetleri Festivali" başladı. Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Valiliğimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz ve tüm kurumlarımızla birlikte Adıyaman'ı turizm ve gastronomi alanında hak ettiği yere taşımak için kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Adıyaman Kent Meydanı Kalıcı Ticaret Alanı'nda düzenlenen "Adıyaman Mutfak Lezzetleri Festivali"nin açılış programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalin açılışına Adıyaman Valiliği öncülüğünde çok sayıda kurum, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı.

Programda konuşan Başkan Tutdere, kentin yalnızca yeniden imar süreciyle değil, aynı zamanda kültürel ve gastronomik potansiyeliyle de öne çıkacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Adıyaman'ı bu yolculukta bir lezzet durağı haline getireceğiz"

"Adıyaman sadece depremin izlerini silmek için büyük bir inşa sürecinde olan bir şehir değil; aynı zamanda kültürel değerleri, festivalleri ve lezzetleriyle sesini hem Türkiye'ye hem de dünyaya duyurmaya çalışan Anadolu'nun güzel bir kentidir. Bu topraklar bereketli topraklardır. Tarımın en güzel örneklerine sahip olan kentimizin gastronomisi de son derece gelişmiştir. Ancak özeleştiri yapmak gerekirse, bugüne kadar tanıtım konusunda eksik kaldık. Bugün bu eksikliği gidermek için önemli bir adım attık. Valiliğimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz ve tüm kurumlarımızla birlikte Adıyaman'ı turizm ve gastronomi alanında hak ettiği yere taşımak için kararlılıkla çalışacağız. Dünyada yükselen bir trend var: gastronomi. Artık insanlar farklı lezzetlerin peşinde kilometrelerce yol gidiyor. Biz de Adıyaman'ı bu yolculukta bir lezzet durağı haline getireceğiz."

Ünlü şeflerden Adıyaman lezzetlerine özel yorumlar

Festivalde gastronomi dünyasının tanınmış isimleri Ramazan Bingöl, Esra Tokelli, Ayvaz Akbacak ve Hatice Nur Ege, Adıyamanlı şeflerle birlikte mutfağa girdi. Ünlü şefler, Adıyaman'a özgü yöresel lezzetleri modern dokunuşlarla yeniden yorumladı.

Festival alanında ayrıca Adıyamanlı kadınların evlerinde hazırladığı geleneksel yemekler, ziyaretçilere ve misafirlere ikram edildi. Yöresel ürün stantlarının kurulduğu alanda vatandaşlar, Adıyaman mutfağının zengin çeşitliliğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gastronomi, Festival, Kültür, Son Dakika

