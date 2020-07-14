Adıyaman OSB büyüyecek - Son Dakika

Adıyaman OSB büyüyecek

Adıyaman'da bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adıyaman'da bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile Adıyaman OSB genişleyecek ve yeni yatırımcıyı ağırlayacak.

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Kararname ile orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan, Zey (İndere) ve Kayaönü köylerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Bu karar sanayiciyi sevindirdi. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kuzeyinde bulunan arazilerin orman sınırından çıkartılmasıyla OSB'nin genişlemesi sağlanacak.


Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çelenk, 600 hektarlık alanın OSB'ye tahsis edileceğini belirterek, "Milletvekilimiz, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın bir kez daha hizmet alanında büyüklüğünü kanıtladı. Başta barajların yapımı ve kanalların yapım ihalelerinde sonra Adıyaman Organize Sanayi Bölgesine tahsis edilmek üzere OSB'nin kuzeyinde yer alan 600 hektarlık alanı orman vasfından çıkartarak OSB'ye tahsis için bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın'a, Valimiz Mahmut Çuhadar'a teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreç sanayicilerin hamlesi olacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Cumhurbaşkanı, Adıyaman, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adıyaman OSB büyüyecek - Son Dakika Ekonomi

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