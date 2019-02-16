Adıyaman Otomobilin Çarptığı Motosikletli Yaralandı
17 dakika önce
Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandıAdıyaman'da, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı Adıyaman
'da, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesinde meydana geldi. İsmail Hakkı Çatlı yönetimindeki 33 EFZ 38 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Hamit Evren
'in kullandığı 02 FE 249 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrularak yaralanan Hamit Evren, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:12 Kaynak: DHA
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