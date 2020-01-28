Adıyamanlı berberden depremzedelere anlamlı yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyamanlı berberden depremzedelere anlamlı yardım - Son Dakika

Adıyamanlı berberden depremzedelere anlamlı yardım

6 saat önce

Elazığ Sivrice depreminde evleri hasar gören depremzedeler için Adıyamanlı berber iş yerinde yardım kampanyası başlattı.

Adıyamanlı berberden depremzedelere anlamlı yardım, System.String[]

Elazığ Sivrice depreminde evleri hasar gören depremzedeler için Adıyamanlı berber iş yerinde yardım kampanyası başlattı.


Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da hasara neden olan depremin yaraları devlet tarafından sarılırken vatandaşlar da kenetlendi. AFAD tarafından başlatılan yardım kampanyalarına destek veren vatandaşlar battaniye, çocuk bezi ve gıda maddelerinden oluşan yardımları çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kampanyaları ile depremzedelere ulaştırıyor. A


Adıyamanlı berber Abuzer Demir, Elazığ depreminin ardından depremzedeleri yalnız bırakmadı. Müşterilerine sosyal medya üzerinden ve SMS ile yardım kampanyası başlattığını duyuran Abuzer Demir'in iş yerine çok sayıda yardım malzemesi getirildi. Yardımlardan en anlamlısı ise Abuzer Demir'in yeğeni ilkokul 2. sınıf öğrencisi Elifsu Demir'in harçlıklarını biriktirdiği kumbarasını getirmesiydi. Elifsu Demir, harçlıklarının bulunduğu kumbarayı depremde evleri zarar gören çocuklara gönderdiğini söyledi. Battaniye yardımında bulunan berber müşterisi Mehmet Alkan, Elazığ'daki kardeşlerinin zor durumda olduklarını ve kendilerine ise yardım etmek düştüğünü söyledi. Berber Abuzer Demir ise depremin vurduğu depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Milletimize geçmiş olsun. Elazığ, Malatya, Adıyaman halkına ve bu bölgede bulunan bütün insanlara geçmiş olsun. Allah bir daha bu tür şeyleri bizlere yaşatmasın. Yerin altından veya yerin üstünden gelecek bütün afetlere, sellere, zelzelelerden bizleri uzak tutsun. Bizlerde depremzedelere yardım için bir kampanya başlattık. Gelen müşterilerimize, arkadaşlarımıza mesaj yoluyla, sosyal medya hesaplarımızdan ulaştık. Sağ olsun onlarda bizleri kırmadılar. Her gelen dolu dolu geliyor. Allah onlardan razı olsun, keselerine bereket, Allah hayırlarını kabul etsin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Abuzer Demir, Adıyaman, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak
Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakasına rastlanmadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:25:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyamanlı berberden depremzedelere anlamlı yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]