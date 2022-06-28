Adıyamanlı Esnaf: "Tarlaya Girebilmemiz İçin Milletimizin Ekmeği 10 Liradan Yemesi Gerekiyor. Bunun Ucu Nereye Gider, Artık Hesaplayamıyoruz"

Adıyaman Buğday Pazarı'nda esnaf, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye artan maliyetlerden yakınarak, böyle giderse seneye çiftçinin tarlaya gidemeyeceğini söyledi. Esnaf, "Tarlaya girebilmemiz için bizim milletimizin ekmeği 10 liradan yemesi gerekiyor. Bu da ucu nereye gider, artık hesaplamıyoruz. Buğdayın 15 TL, ekmeğin 10 TL olması lazım" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Buğday Pazarı'nda çiftçinin ve esnafın sorunlarını dinledi. Tutdere'ye mazot ve gübre fiyatlarındaki artış yüzünden yaşadıkları sıkıntıları anlatan Adıyamanlı esnaf, şöyle konuştu:

"En büyük sorunlarımızdan birisi mazot. Niye mazot? Buğdayın sürümü mazot ile, gübrelemesi, ilaçlaması, buraya sevkiyatı, buradan fabrikaya sevkiyatı, fabrikada işlenmesi elektrik ile, ondan sonra tekrar fırınlara ve bayilere dağıtımı yine mazot ile. En büyük masrafımız şu anda mazot, çiftçi bazında söylüyorum. Bu bizi de etkiliyor. Çiftçinin buraya getirmesini de etkiliyor. Mazot ve elektriğin, fiyatlama ve masraf konusunda buğday üzerindeki etkisi yüzde 50 civarında. Bunların bir an önce çiftçiye yansıyacak şekilde aşağı çekilmesi gerekiyor. Mazotun ne pahasına olursa olsun, çiftçiye bu indirimin yapılması lazım. Gerekirse hibe karşılığında verilmesi lazım."

Tutdere, esnafa ve çiftçiye "Peki mazot fiyatları böyle giderse seneye insanlar tarlaya girebilecek mi?" diye sordu. Esnaf ise mazot fiyatlarının artışına değinerek "Hayır gidemez. Tarlaya girebilmemiz için bizim milletimizin ekmeği 10 liradan yemesi gerekiyor. Bu da ucu nereye gider, artık hesaplayamıyoruz. Buğdayın 15 TL, ekmeğin 10 TL olması lazım" dedi.

"ÇİFTÇİ AZ GÜBRE ATTI, AZ VERİM ALDI"

Tutdere'nin "Adıyaman'da gübre fiyatlarının yüksek olmasının kaldırdığınız ürüne etkisi var mı? Üretim azaldı mı?" sorusuna ise esnafın cevabı "Müthiş bir azalma var. Çiftçi gübreleme yaparken 30 kilogram (kg) gübre koyması gerekirken 18-20 kg'a kadar düşürdü bunu. Çünkü gücü yetmiyor. Az gübre attı, az verim aldı. Su sıkıntımız da var. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah devletimiz bu işlere el atar. Bu buğday fiyatlarına yansıyan tüm kalemlerin düzene girmesi gerekiyor" oldu.

Tutdere, çiftçinin ve esnafın sorunlarını dinledikten sonra şöyle konuştu:

"Adıyaman'ın can damarı olan Buğday Pazarı'ndayız. Hasatın artık sonlarına doğru yaklaştık. Esnafla yapmış olduğumuz ziyarette, esnaflarımız özellikle tarımdaki, gübredeki, mazottaki zamlar nedeniyle çiftçinin gerçekten kan ağladığını söylediler. Esnafın kendisi de perişan. Geçmiş yıllardaki kar oranları yok. Bu işi bu gidişle yapamaz hale geldiklerini söylüyorlar. İktidarın bu işi çözmek için bir adım atmasını herkes bekliyor. Esnaf da bekliyor, buğday üreticisi de bekliyor, arpa üreticisi de bekliyor. Bütün çiftçi bekliyor. Artık bu mazot fiyatlarına hiç kimsenin dayanacak hali kalmadı. Adıyaman'da 5 kg buğday satarak insanlar ancak 1 litre mazot alacak hale gelmişler. Türkiye genelinde de durum bu. Artık mazot fiyatları başta olmak üzere tarım girdilerindeki maliyetleri düşürün. Yoksa seneye bu buğdaylar da burada olmayacak. Çünkü çiftçi tarlaya giremez hale geldi. Seneye yoksa hepimiz ülke olarak açlıkla karşı karşıya kalabiliriz. Mazotu mutlaka vergilerden muaf olacak şekilde çiftçiye ucuz verecek şekilde düzenleyin. Gübredeki vergileri kaldırın. Tarım girdilerindeki bütün vergileri kaldırın. Çiftçimizin borçlarını da faizsiz bir şekilde öteleyin. Duyun bu sesi. Seneye bu esnafların hiçbiri burada olmayabilir."