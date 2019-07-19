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Adıyamanlı kadın halterci Türkiye şampiyonu oldu

11 dakika önce

Sivas'ta 10-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında Adıyamanlı kadın halterci Türkiye Şampiyonu oldu.

Adıyamanlı kadın halterci Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]
Sivas'ta 10-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında Adıyamanlı kadın halterci Türkiye Şampiyonu oldu.

Adıyaman Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fikret Keleş, güç gerektiren bir spor dalı olan halterde bayan sporcunun elde şampiyonluğun gurur verici olduğunu söyledi.

Müdür Fikret Keleş, "130'u kız, 270'i erkek olmak üzere 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Şampiyonaya Adıyaman'dan 1 antrenör 4 sporcu katılım sağladık. Milli Sporcumuz Gamzegül Kızıldağ 55 kilogramda elde ettiği başarı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. Avrupa Şampiyonu olarak birçok başarıya imza atmış olan sporcumuz Gamzegül Kızıldağ ile gurur duyuyor kendisini yetiştiren antrenörü ve aynı zaman babası olan Ziya Kızıldağ'ı da kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:00 Kaynak: İHA
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