Adli tıp 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adli tıp 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti - Son Dakika

Adli tıp 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti

6 saat önce

ADLi Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

ADLi Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.

4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Adli tıp 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti

Adli Tıp Kurumu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır Karısını kendi yatağında başka bir adamla basan şahıs kurşun yağdırdı! Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu

Son Dakika Haberleri
22:50 Romanlar Konfederasyonu Başkanı Çokyaşar'dan "açılım" genelgesine teşekkür Açıklaması - Son Dakika
22:50 İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
22:50 Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:49 Öğrenciler çiğ köfteden zehirlendi - Son Dakika
22:48 Azeri İşadamı Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin dava görüldü - Son Dakika
21:08 Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:52:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adli tıp 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]