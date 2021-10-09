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Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı - Son Dakika

Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı

09.10.2021 15:49

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde getirilen şüpheli, adliye gireceği esnada polislerin elinden kaçtı. Polis, firar eden kişiyi 500 metre ileride kamyonet kasasında yakaladı.

Bugün öğle saatlerinde Beşiktaş'ta polisin uyuşturucu sattığı şüphesiyle gözaltına aldığı kişi karakoldaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

POLİSLERİN ELİNDEN KAÇTI

Şüpheli, adliye girişinde polislerin elinden kurtularak, kaçtı. Polis ekipleri firar eden kişinin peşinden koştu.

İstanbul Adliyesi'nde firar eden şüpheli kamyonet kasasında yakalandı

KAMYONET KASASINDAN ÇIKTI

Şüpheli, adliyeye 500 metre mesafede bulunan kamyonet kasasında yakalandı. Şüpheli tekrar adliyeye götürüldü.

Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı

Çağlayan, Kamyonet, Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı - Son Dakika
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