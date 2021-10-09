Bugün öğle saatlerinde Beşiktaş'ta polisin uyuşturucu sattığı şüphesiyle gözaltına aldığı kişi karakoldaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Şüpheli, adliye girişinde polislerin elinden kurtularak, kaçtı. Polis ekipleri firar eden kişinin peşinden koştu.
Şüpheli, adliyeye 500 metre mesafede bulunan kamyonet kasasında yakalandı. Şüpheli tekrar adliyeye götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı - Son Dakika