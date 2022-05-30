Adliyeden kaçan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adliyeden kaçan şahıs yakalandı

30.05.2022 17:00
Adliyeden kaçan şahıs yakalandı

Bodrum'da hakkında 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adliyeden kaçtı.

Bodrum'da hakkında 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adliyeden kaçtı. Şüpheli 3'üncü gün yakalanarak cezaevine gönderilirken, şahsın kaçmasına yardım eden 3 akrabası ve 1 arkadaşı da tutuklandı.

Hakkında 29 dosyadan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki B.A. adlı şüpheli, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildi. Şahıs, daha sonra Türk Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı. Yapılan kontrollerde B.A.'nın 29 dosyadan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. 27 Mayıs günü Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince Bodrum Adliyesi'ne çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Şahıs, tutuklandıktan sonra adliyede bulunan yakınlarının dikkat dağıtması ve yardımcı olması ile adliyeden kaçtı. Şahsın kaçmasına yardım ettiği belirlenen 3 akrabası ve 1 arkadaşının yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Firari B.A. ise dün başkasına ait kimlikle Bursa'ya gitmek üzereyken Aydın'ın Söke ilçesi yakınlarında yolculuk yaptığı otobüste Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Adliyeden kaçan şahıs yakalandı
Adliyeden kaçan şahıs yakalandı
Adliyeden kaçan şahıs yakalandı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Erdoğan'ın 'Artık benim için Miçotakis diye biri yok' çıkışı gerilimi arttırdı! Yunan basını Erdoğan'ı ekonomi üzerinden vurmaya çalıştı Erdoğan'ın 'Artık benim için Miçotakis diye biri yok' çıkışı gerilimi arttırdı! Yunan basını Erdoğan'ı ekonomi üzerinden vurmaya çalıştı Bodrum'da adliye çıkışında hükümlünün kaçmasına yardım eden 4 kişi tutuklandı Bodrum'da adliye çıkışında hükümlünün kaçmasına yardım eden 4 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Bodrum, Yunan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adliyeden kaçan şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
15:38 Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:17:10. #1.11#
SON DAKİKA: Adliyeden kaçan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement