Adliyeden kaçan şahıs yakalandı

Bodrum'da hakkında 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adliyeden kaçtı. Şüpheli 3'üncü gün yakalanarak cezaevine gönderilirken, şahsın kaçmasına yardım eden 3 akrabası ve 1 arkadaşı da tutuklandı.

Hakkında 29 dosyadan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki B.A. adlı şüpheli, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildi. Şahıs, daha sonra Türk Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı. Yapılan kontrollerde B.A.'nın 29 dosyadan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. 27 Mayıs günü Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince Bodrum Adliyesi'ne çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Şahıs, tutuklandıktan sonra adliyede bulunan yakınlarının dikkat dağıtması ve yardımcı olması ile adliyeden kaçtı. Şahsın kaçmasına yardım ettiği belirlenen 3 akrabası ve 1 arkadaşının yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Firari B.A. ise dün başkasına ait kimlikle Bursa'ya gitmek üzereyken Aydın'ın Söke ilçesi yakınlarında yolculuk yaptığı otobüste Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA