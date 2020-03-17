Adliyeye ateşlerini ölçtürüp giriyorlar - Son Dakika

Bursa Adliyesi'nde görevli memurlar binaya ateş kontrolü yaptırdıktan sonra girebiliyor. Başsavcılık tarafından alınan önlemler kapsamında giriş katına kurulan stantta vatandaşların ve memurların ateş kontrolleri yapılıyor.



Korona virüsünün (Kovid 19) Türkiye'ye giriş yapmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından alınan sıkı tedbirler tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da en üst seviyede uygulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler başta olmak üzere birçok resmi kurumda ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları yapıldı. Birçok dava duruşmasının ertelendiği Bursa Adliyesi'nde de Başsavcılık tarafından ateş taraması yapılmaya başlandı. Adliye girişindeki bir alana kurulan stantta görev yapan sağlık ekipleri adliyeye giren görevli memurlar ile vatandaşların ateşlerini ölçüp içeriye almaya başladı. Ateşi 38 derecenin üzerinde çıkanlar detaylı tarama için hastanelere gönderiliyor.



Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs önlemleri kapsamında Başsavcılık olarak gelen vatandaş ve memurların ateşlerini ölçerek risk taşıyan insanları tespit etmeye çalışıyoruz" denildi. - BURSA