Adliyeye ateşlerini ölçtürüp giriyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adliyeye ateşlerini ölçtürüp giriyorlar - Son Dakika

Adliyeye ateşlerini ölçtürüp giriyorlar

6 saat önce

Bursa Adliyesi'nde görevli memurlar binaya ateş kontrolü yaptırdıktan sonra girebiliyor.

Adliyeye ateşlerini ölçtürüp giriyorlar, System.String[]

Bursa Adliyesi'nde görevli memurlar binaya ateş kontrolü yaptırdıktan sonra girebiliyor. Başsavcılık tarafından alınan önlemler kapsamında giriş katına kurulan stantta vatandaşların ve memurların ateş kontrolleri yapılıyor.


Korona virüsünün (Kovid 19) Türkiye'ye giriş yapmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından alınan sıkı tedbirler tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da en üst seviyede uygulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler başta olmak üzere birçok resmi kurumda ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları yapıldı. Birçok dava duruşmasının ertelendiği Bursa Adliyesi'nde de Başsavcılık tarafından ateş taraması yapılmaya başlandı. Adliye girişindeki bir alana kurulan stantta görev yapan sağlık ekipleri adliyeye giren görevli memurlar ile vatandaşların ateşlerini ölçüp içeriye almaya başladı. Ateşi 38 derecenin üzerinde çıkanlar detaylı tarama için hastanelere gönderiliyor.


Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs önlemleri kapsamında Başsavcılık olarak gelen vatandaş ve memurların ateşlerini ölçerek risk taşıyan insanları tespit etmeye çalışıyoruz" denildi. - BURSA

Bursa Adliyesi, Başsavcı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim         
09:21
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı         
08:22
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 17:59:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adliyeye ateşlerini ölçtürüp giriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]