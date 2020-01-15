Adliyeye uyuşturucu sokmaya çalışan kadını fark eden 4 koruma polisi ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adliyeye uyuşturucu sokmaya çalışan kadını fark eden 4 koruma polisi ödüllendirildi - Son Dakika

Adliyeye uyuşturucu sokmaya çalışan kadını fark eden 4 koruma polisi ödüllendirildi

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, adalet sarayına uyuşturucu madde sokmaya çalışan şüpheli kadını şüpheli hareketlerinden fark eden dört polis memuru ödüllendirildi.

Adliyeye uyuşturucu sokmaya çalışan kadını fark eden 4 koruma polisi ödüllendirildi, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, adalet sarayına uyuşturucu madde sokmaya çalışan şüpheli kadını şüpheli hareketlerinden fark eden dört polis memuru ödüllendirildi.


Aydın Emniyet Müdürlüğümüz Koruma Şube Müdürlüğü görevlilerince, Aydın Adalet Sarayı'na girmek isteyen A.Y. isimli bayanın durumundan şüphelenilmesi neticesinde arama yapıldı. Yapılan üst aramasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ile maddeleri kullanmaya yarar aparatlar ele geçirildi. A.Y., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Şüpheli ve suç unsurlarının yakalanması ile adalet sarayı içerisinde vuku bulması muhtemel istenilmeyen olayların engellenmesinde rol oynayan Aydın Adalet Sarayı binasında görev yapan Komiser Yardımcısı E.K, Kıdemli Başpolis Memuru Ö.T, Polis Memuru M.K ve Polis Memuru S.S., İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Suat Ekici tarafından takdir belgesiyle ödüllendirildi. - AYDIN

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
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