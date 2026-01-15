ADM ve GDZ Elektrik'te Üst Yönetimde Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

ADM ve GDZ Elektrik'te Üst Yönetimde Değişiklik

ADM ve GDZ Elektrik\'te Üst Yönetimde Değişiklik
15.01.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADM ve GDZ Elektrik'te yeni Genel Müdürler Emrah Kalkan ve Ahmet Bayramoğlu atandı.

ADM ve GDZ Elektrik'te 2026 vizyonu doğrultusunda üst yönetimde bayrak değişimine gidilirken, ADM Elektrik Genel Müdürlüğü görevine Emrah Kalkan, GDZ Elektrik Genel Müdürlüğü görevine ise Ahmet Bayramoğlu atandı.

ADM ve GDZ Elektrik'te üst yönetimde değişikliğe gidildi. ADM Elektrik'te Genel Müdürlük görevine Emrah Kalkan atanırken GDZ Elektrik Genel Müdürlüğü görevine ise halihazırda Aydem Enerji Dağıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Bayramoğlu getirildi. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 58 bin kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde yaklaşık 10 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren ADM ve GDZ Elektrik, 2026 vizyonu doğrultusunda üst düzey yönetim değişikliklerini hayata geçirdi. Yeni atamalarla birlikte her iki şirket de güçlü operasyonel yapısıyla hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Enerji sektöründe 20 yıla yaklaşan deneyime sahip olan Emrah Kalkan, kariyeri boyunca elektrik dağıtımı alanında farklı görevler üstlenerek operasyonel yönetimden teknoloji odaklı süreçlere uzanan geniş bir deneyim edindi. Kalkan, Aydem Enerji bünyesinde ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerinde çeşitli üst düzey sorumluluklar üstlendi.

Enerji sektöründe 20 yılı aşan tecrübeye sahip Ahmet Bayramoğlu ise Aydem Enerji bünyesindeki elektrik dağıtım şirketlerinde hizmet kalitesinin artırılması, sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerinin hayata geçirilmesi hedefiyle farklı üst düzey sorumluluklar üstlendi. Bayramoğlu, son olarak ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

Tecrübeli isimler, yeni görevlerinde ADM ve GDZ Elektrik'in hizmet bölgelerinde arz güvenliğini ve altyapı yatırımlarını güçlendirmenin yanı sıra "Hayat İçin Enerji" anlayışıyla topluma dokunan ve ortak fayda üreten çalışmalara liderlik edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Enerji, Emrah, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADM ve GDZ Elektrik'te Üst Yönetimde Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

15:57
Cenk Tosun’un Fenerbahçe macerası bitti
Cenk Tosun'un Fenerbahçe macerası bitti
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:17
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:22:20. #.0.4#
SON DAKİKA: ADM ve GDZ Elektrik'te Üst Yönetimde Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.