Adnan Menderes konulu yarışmanın sonuçları belli oldu - Son Dakika

Koçarlı Belediyesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "Demokrasi Şehidi Adnan Menderes" konulu resim ve şiir yarışması sonuçları yapılan jüri değerlendirmesi sonunda açıklandı. Yarışmaya ülke genelinden 98 adet şiir ve 10 adet yağlı boya tablonun katıldığı belirtildi. Dereceye girenlerin ödül töreni ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim görevlileri Doç.Dr Hatice Altunkaya, Dr. Hakan Değirmenci, Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Türkçe Öğretmenleri Sinan Turan, Özlem Günay Arukan Belediye temsilcisi Damla Hür'ün oluşturduğu komisyon şiir başvurularını değerlendirirken, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim görevlileri Doç.Dr Reyhan Demir, Dr. Ahu Simla Değerli, Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Resim Öğretmenleri Duygu Dereköy, Şeyma Türker, Belediye Temsilcisi Meriç Öztürk Şahinci Resim başvurularını değerlendirmeye aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan; "Koçarlı'lı hemşehrimiz Merhum Başvekilimiz Adnan Menderese olan vefamızı tuvaller üzerinde, şiir satırlarında göstererek yarışmamıza katılan tüm yarışmacılara ve bir birinden güzel eserlerin değerlendirmesinde emek harcayan jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Önümüzde ki günlerde Valimiz Hüseyin Aksoy ve Rektörümüz Osman Selçuk Aldemir ile bir araya gelerek düzenlenecek ödül töreni ve eserlerin sergilenmesi ile ilgili bir program hazırlayacağız. Bu görüşmeden sonra kamuoyuna gerekli duyuru yapılacaktır" dedi.

Yapılan Değerlendirme sonucu Dereceye giren eserler ve isimler şu şekilde oluştu; Şiir dalında, Vaveyla (Keziban Nur Şimşek), 1961 Kuş (Kenan Güç), Ağlama Sen Çocuğum (Arif Odabaş), Menderes'e Ses Ver (Fatih Karakuş). Resim dalında, Emine Fida Rüzgar, Burak Erim, İrem Sena Özen, Nesrin Sözen. - AYDIN