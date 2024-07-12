Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler - Son Dakika
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Hukuk

Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler

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Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün yaklaşık 5 milyarlık malına el konuldu. El konulan mallar arasında 17 villa, mücevherler ve devlet başkanlarının kullandığı makam araçlarını koruyan zırha sahip araçlar da yer alıyor.

12.07.2024 11:41  Güncelleme: 12:06
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Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay onadı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararıyla, örgüt lideri Oktar'a, cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi suçlardan verilen toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler

MAKAM ARAÇLARINDAKİ ZIRH DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Yargıtay'ın kararında, operasyonda el konulan AOSSÖ'ye ait ev, araba, mücevher, döviz ve Türk lirasına da el konulmasına karar verildi. Örgütün el konulan mallarının güncel piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar Türk lirası olduğu tahmin ediliyor. Gazete Duvar'ın edindiği bilgilere göre, 3 adet Range Rover, 1 adet Mercedes S600, 1 adet Toyota Land Cruiser, 1 adet Jaguar marka araç da Hazine'ye geçti. Bu araçların, devlet başkanlarının kullandığı makam araçlarında kullanılan zırhla donatıldığı, roketatarlı saldırılara karşı dahi dayanıklı olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler

OPERASYON SIRASINDA ATEŞ AÇILMIŞTI

Örgüte 11 Temmuz 2018'de yapılan operasyonda, güvenlik güçlerine ateş açılmıştı. Örgütün Dragos olarak bilinen Kandilli'deki malikanesi ve çeşitli hücre evlerine yapılan operasyonlarda onlarca uzun namlulu silah ve tabanca bulunmuştu. Yargıtay'ın kararında çoğunluğu Glock marka olan silahlara, fişeklere ve yardımcı malzemeler de Hazine'ye geçti.

Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler

61 LÜKS OTOMOBİL, 17 VİLLA

Örgütün evlerinde ele geçirilen büyük miktarda Türk lirası ve dövizin yanı sıra, ziynet eşyalarıyla birlikte, örgüt faaliyetleri için kurulmuş şirketler ve kamera kayıt cihazları da müsadere edilen mallar arasında yer aldı. Örgüt lideri Oktar ve örgüt üyelerinin kullanımında olan 61 lüks otomobil de Hazine'ye geçen mallar arasında. Örgüt üyeleri ve yöneticilerine ait çok sayıda villa hakkında da el konulma kararı verildi. İstanbul'un Beşiktaş, Kartal, Sarıyer ve Tuzla ilçelerinde yer alan toplamda 17 villa, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararıyla Hazine'ye geçti. Edinilen bilgiye göre, AOSSÖ'nün Hazine'ye geçen mallarının güncel değeri yaklaşık 5 milyar Türk lirasını buluyor.

Adnan Oktar\'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler

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Son Dakika Hukuk Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mert Pktkn: Mallara el konuluyor da, o malları kim yiyor ? Asıl mesele bu. 20 2 Yanıtla
    Abdullah Çelik: İhaleyle kendi adamlarına bedeva satacaklar 3 1
  • Çengelköylü: NİHAYET ENİNDE SONUNDA EMEKLİLERE YAPILACAK ZAM İÇİN KAYNAK BULUNDU DARISI ADGARİ ÜCRETLİLERİN BAŞINA HAYIRLI UĞURLU OLSUN 12 1 Yanıtla
    Mustafa yavuzdeger: Emekliye 5 binlira zam yapılsa bir ayda ekstra 40 milyar ödeniyor. Sizin matematiğiniz de yok sanırım 0 0
  • ferhat eser: kediciklere sahip çıkmak lazım mal gelir gider ama bir kedicik kolay yetişmiyor ne emek var onların üstünde ah ah 9 2 Yanıtla
  • Nok Ta: İnşallah kediler sokağa salınmamıştır. Sahiplenenler olmuştur Maşallah. 0 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Türkiede adalet hiçbir zaman yine yerini bulmaz 0 0 Yanıtla

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