ADNAN OKTAR'IN AVUKATLARINA OPERASYON - Son Dakika
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ADNAN OKTAR'IN AVUKATLARINA OPERASYON

29.03.2022 10:25
ADNAN OKTAR'IN AVUKATLARINA OPERASYON

İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında operasyon başlattı.

İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında operasyon başlattı. Oktar'ın avukatlarının ofislerinde savcılar nezaretinde arama yapıldı.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelilerin Adnan Oktar'ın emir ve talimatlarını cezaevi dışındaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün maddi imkanlarını kontrol ettikleri, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek kişilere baskı kurdukları belirlendi. Operasyon bugün sabah 08.00'de İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Aralarında Adnan Oktar'ın avukatlarının da olduğu 8 şüpheliye yönelik operasyonda, İstanbul'da iki, Ankara'da bir avukatlık ofisi, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları nezaretinde arandı. Öte yandan Adnan Oktar davasında tahliye kararı verilen 61 sanık hakkında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin verdiği tutuklama kararıyla ilgili 52 kişiden 32'si yakalandı. İstanbul'da dışında oldukları belirlenen 9 sanık ile firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.


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Adnan Oktar hapisten tüm örgüt üyelerine talimat vermiş! Polis tüm planları çökertti Adnan Oktar hapisten tüm örgüt üyelerine talimat vermiş! Polis tüm planları çökertti Son Dakika | Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. Son Dakika | Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar, İstanbul, Cezaevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADNAN OKTAR'IN AVUKATLARINA OPERASYON - Son Dakika


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