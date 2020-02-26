Adnan Oktar organize suç örgütü davası - Son Dakika
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Adnan Oktar organize suç örgütü davası

6 saat önce

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 73'ü tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adnan Oktar organize suç örgütü davası, System.String[]

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 73'ü tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye olan tutuksuz sanık Ayça Pars savunma yaptı.

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Pars, sanık avukatlarının sorularına yanıt vermek istemediğini belirtti.

Sanık avukatları ise tanık konumu da bulunması nedeniyle Pars'ın susma hakkını kullanamayacağını savunarak, bu hususta karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Ayça Pars'ın susma hakkını kullanabileceğini belirterek, sanık avukatlarının bu talebini reddetti.

Sanık Pars'ın müşteki avukatlarının sorularını cevaplamasının ardından duruşma yarına ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamalar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."

İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet", "resmi belgeyi yok etmek", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet", "eğitim öğretim hakkının engellenmesi", "eziyet etme", "şantaj", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "dolandırıcılık", "3628 sayılı Kanun'a muhalefet", "hakaret", "tehdit", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "suçluyu kayırma" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması" suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

Adnan Oktar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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