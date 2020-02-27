Adnan Oktar organize suç örgütü davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adnan Oktar organize suç örgütü davası - Son Dakika

Adnan Oktar organize suç örgütü davası

6 saat önce

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 73'ü tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adnan Oktar organize suç örgütü davası, System.String[]

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 73'ü tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye olan tutuksuz sanık Mustafa Arular savunma yaptı.

Arular, örgüt 2007 yılında girdiğini, "turnikeye girdiğini, infak verdiğini", örgüt karargahı olarak bilinen Dragos adlı villaya haftada birkaç kez gittiğini, burada örgüt elebaşını korumak için nöbet de tuttuğunu anlattı.

Adnan Oktar'ın her konuya müdahil olduğunu, ondan habersiz hareket edemediklerini kaydeden Arular, şunları söyledi:

"A9 stüdyosundaydım. Konuk sayısına göre bir sandalye eksikti. Oradakilerden birine 'bir sandalye daha gerekir mi?' diye sordum. Bunu duyan Adnan Oktar, 15 dakika küfür etti. 'Biz burada neciyiz ona soruyorsun?' diye bağırıyordu. Adnan Oktar'ın cümlelerinde küfür sayısı genel ifadelerinden daha fazladır. Kazanılan paradan örgütün bilgisi olmadan kişisel harcama yapılamaz. Paraları aralıklarla Dragos'taki kule denen yere notla bırakırdık. Özel bir harcama yapmamız gerektiğinde mesela 'Şu rahatsızlığım var, hastaneye gitmem gerekli, bu kadar parayı kendime ayırabilir miyim?' diye sorardık."

"Kızların enaniyetini kıracaksınız"

Arular, "turnike" konusunda şunları anlattı:

"Kızlardan sorumlu kişilere 'mihmandar' denir. Kız eve gelir, birlikte olunur. Bu cinsel birliktelik Adnan Oktar'ın tarif ettiği şekilde yaşanır. Turnike, kız ya da erkek olarak ayrılan bir şey değil. Adnan Oktar, kızları 'siz erkek kardeşlerinize hizmet ediyorsunuz, ecir kazanıyorsunuz' diye ikna ediyor. Erkekleri ise 'kızların enaniyetini kıracaksınız' diye ikna ediyor. Her iki tarafı da dini yolla kandırıyordu. Turnike sisteminin Adnan Oktar'ın bir emri olduğunu, buna uyulmamasının mümkün olmadığını söylemek isterim. Bir kişi örgütten ayrıldığından arkasından hemen dedikodu çıkarılır. Bir işe girmeye çalıştığında iş yeri aranır, bir işe girmişse işten ayrılması sağlanmaya çalışılırdı. Erkeklere homoseksüel damgası vurulurdu, dolabından makyaj malzemesi çıktığı söylenirdi."

"Örgütte aklı olmayan robotlara dönüştürülüyorsunuz." diyen Arular, savunmasının devamında, "Cezaevine girince kendime bir defter tutmuştum. Adnan Oktar'ın yaptıklarını hatırladıkça yazıyordum. Senelerin verdiği beyin kirliliğini temizlemek için kendimle uğraştım." dedi.

Çapraz sorgusuna geçilen Arular, sanık avukatlarının sorularını yanıtlamadı.

Arular'ın çapraz sorgusunun ardından söz alan sanık avukatları, sanığın, hakkındaki cinsel suçlar nedeniyle tutuklanmasını aksi halde kendi müvekkillerinin de tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Arular'ın tutuklanması talebini reddederek, duruşmayı yarına erteledi.

Adnan Oktar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük
Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor İstanbul-doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 00:04:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adnan Oktar organize suç örgütü davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]