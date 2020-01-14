Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin yargılamaya devam edilecek - Son Dakika

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 76'sı tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu 226 sanık 17 Eylül 2019 tarihinde yargılanmaya başlanmıştı. 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 13 Aralık 2019'da görülen 51'inci celsesinde aralarında Mehmet Alp Ünlü, Serap Akıcıoğlu ve Tülay Kumaşçı'nın bulunduğu tutuklu 91 sanık tahliye edilmiş ve duruşma ertelenmişti.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin yargılamaya devam edilecek.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, 226 kişi 'şüpheli', 26 kişi 'mağdur', 99 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla yer alıyor. Adnan Oktar'ın elebaşı olduğu örgütte 1'i firari 13 yöneticinin bulunduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelilerin, 'Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme', 'Cinsel istismar', 'Cinsel saldırı', '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet', 'Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi', 'Şantaj', 'Eziyet', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Hakaret', '3628 Sayılı mal varlığı bildiriminde bulunulması', 'Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet', 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması', 'Dolandırıcılık', 'Tehdit, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme', '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Suçluyu kayırmak' suçlarından cezalandırılması talep edildi.



İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme', 'Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', '5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek', 'Resmi belgeyi yok etmek', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet etmek', 'Eğitim öğretim hakkının engellenmesi', 'Eziyet etme', 'Şantaj', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Dolandırıcılık', '3628 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Hakaret', 'Tehdit', 'Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek', 'Suçluyu kayırma' ve 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından 420 yıldan 871 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelilerin de benzer suçlardan hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL