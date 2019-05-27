Son Dakika Haberleri: ADYÜ'de rektörlük devir teslim töreni

ADYÜ'de rektörlük devir teslim töreni

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adıyaman Üniversitesine (ADYÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'den devraldı.

ADYÜ'de rektörlük devir teslim töreni, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adıyaman Üniversitesine (ADYÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'den devraldı.

ADYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlükte düzenlenen törende, üniversitedeki bazı akademik personel hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, Prof. Dr. Gönüllü'ye 8 yıllık hizmetleri için teşekkür etti.

Turgut, şunları kaydetti:
"Bize verilen süre zarfında Allah nasip eder de taş üstüne taş, taş bitmişse onun üzerine çatı koyarsak ne mutlu bizlere. Şunu özellikle belirtmek isterim ki önceliğimiz adalet ve liyakat olacaktır. Adıyaman Üniversitesinde hak kaybı olmayacaktır. Devlette devamlılık esastır. Artık biz devletin temsilcisiyiz. Allah bizlere görevimizi hakkıyla yapmayı nasip etsin. Kapımızın her daim Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'ye açık olduğunun altını çizmek isterim. "
Talha Gönüllü ise geride güzel bir üniversite bıraktıklarını belirterek, "Olabildiğince çalıştık. Türkiye'de önde gelen üniversitelerden biri olduk. İnşallah Prof. Dr. Mehmet Turgut kardeşimiz, daha güzel çalışma ve gayretler sergiler. Buna inanıyorum. En çok öğrencilerimi özleyeceğimi de belirtmek isterim. İnşallah çok güzel yerlere gelirler." ifadelerini kullandı.
Tören sonrası Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, Prof. Dr. Gönüllü'ye çiçek takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:44 Kaynak: AA
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