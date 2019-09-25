Son Dakika Haberleri: Af Örgütü'nden AB'ye insan hakları konusunda 'çifte standart' eleştirisi
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Af Örgütü'nden AB'ye insan hakları konusunda 'çifte standart' eleştirisi

1 saat önce

Avrupa Birliği'nin, insan hakları savunucularını koruma stratejisini inceleyen Uluslararası Af Örgütü, Brüksel'in dünya genelinde ölüm tehdidi altında bulunan aktivistleri koruma konusunda çoğu zaman sessiz kaldığını ve bazı ülkelere yönelik çifte standart uyguladığı eleştirisinde bulundu

Af Örgütü'nden AB'ye insan hakları konusunda 'çifte standart' eleştirisi, System.String[]

Avrupa Birliği'nin, insan hakları savunucularını koruma stratejisini inceleyen Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Brüksel'in dünya genelinde ölüm tehdidi altında bulunan aktivistleri koruma konusunda çoğu zaman sessiz kaldığını ve bazı ülkelere yönelik çifte standart uyguladığı eleştirisinde bulundu.


Araştırma kapsamında birçok diplomat ve insan hakları savunucuları ile görüşen Af Örgütü Brüksel'e daha fazla "diplomatik tutarlılık" çağrısı yaptı.

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Avrupa Birliği, Af Örgütü, Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:15 
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